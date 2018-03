Das geplante Treffen zwischen US-Präsident Trump und dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un soll an einem neutralen Ort stattfinden.

Wie US-Außenminister Tillerson in New York mitteilte, wird die Zusammenkunft dort erfolgen, wo sich beide Parteien sicher fühlten. Er deutete an, dass dies wohl nicht China sein werde. Beim ersten Treffen gehe es darum, herauszufinden, ob man mit Blick auf Nordkoreas Atomprogramm etwas bewegen könne. Wichtig seien in dem Prozess auch China, Russland, Südkorea und Japan.

Diese Nachricht wurde am 13.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.