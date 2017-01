Trump und Merkel Erstes Telefonat für Samstag geplant

US-Präsident Donald Trump (AFP / Nicholas Kamm)

Gut eine Woche nach dem Amtsantritt von US-Präsident Trump soll es erstmals einen direkten Kontakt zu Bundeskanzlerin Merkel geben.

Aus dem Weißen Haus in Washington hieß es, für morgen sei ein Telefonat zwischen den beiden Politikern geplant. Wer wen anrufen wird, blieb offen. Trump hatte im Wahlkampf wiederholt Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik geübt. Als ersten ausländischen Staatsgast empfängt er heute die britische Premierministerin May, die schon im Vorfeld für ein bilaterales Freihandelsabkommen geworben hatte.