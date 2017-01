Trump und Merkel Erstes Telefonat für Samstag geplant

US-Präsident Donald Trump (AFP / Nicholas Kamm)

Gut eine Woche nach dem Amtsantritt von US-Präsident Trump kommt der Austausch zwischen Berlin und Washington in Gang.

Wie das Weiße Haus mitteilte, will Trump morgen erstmals mit Bundeskanzlerin Merkel telefonieren. Diese hatte ihn bereits im November angerufen und ihm zu seinem Wahlsieg gratuliert.

Trump hatte im Wahlkampf wiederholt Kritik an Merkels Flüchtlingspolitik geübt. Als ersten ausländischen Staatsgast empfängt er heute die britische Premierministerin May.