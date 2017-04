Die Episode lud förmlich zum Spott ein. Mit ihrer Ankündigung war die amerikanische Regierung schnell. Der Vollzug ließ allerdings auf sich warten. Der Flugzeugträgerverband "USS Carl Vinson" werde innerhalb der nächsten 24 Stunden Kurs auf die koreanische Halbinsel nehmen, hatte der amerikanische Verteidigungsminister Mattis vor zwei Wochen verlauten lassen.

"Wir schicken eine Armada. Sehr machtvoll"

Eine Maßnahme der Abschreckung gegen das Regime in Nordkorea, das immer wieder Lang- und Mittelstreckenraketen testet – entgegen sämtlicher Auflagen des Uno-Sicherheitsrates. Donald Trump twitterte: "Wir schicken eine Armada. Sehr machtvoll".

Vor wenigen Tagen stellte sich dann heraus, dass der Flugzeugträger sich noch vor der Nordwestküste Australiens befindet – tausende Kilometer von der koreanischen Halbinsel entfernt. Das musste dann auch der sich durch alle möglichen rhetorischen Tunnel windende Pressesprecher des Weißen Hauses zugeben.

Zeichen der Abschreckung wird zum Rohrkrepierer

Der mit unfreiwillig komischen Momenten behaftete Vorgang zeigte deutlich, in welchen Dilemmata die Trump-Administration steckt. Einerseits wollte sie ein Zeichen der Abschreckung und der militärischen Handlungsbereitschaft an Kim Jong-Un, den nordkoreanischen Diktator senden. Die Verbündeten in der Region, Japan und Südkorea, sollten ein Zeichen der Solidarität seitens der USA erhalten. Andererseits wollte man unbeabsichtigte Eskalation vermeiden und ließ sich deshalb Zeit.

Die manchmal dilettierende, manchmal improvisierende und manchmal tatsächlich das richtige Ziel avisierende Trump-Regierung versucht im Wesentlichen, die Taktik ihrer Vorgänger fortzusetzen: Nordkorea mit internationalem wirtschaftlichen und diplomatischen Druck zur Einstellung seines in vielerlei Hinsicht irrwitzigen Atomprogramms zu bringen.

"Vorsichtiger, als seine größenwahnsinnige Rhetorik suggeriert"

Trumps sehr begrenzte und kalkulierte Militäraktion in Syrien zeigt, dass er vorsichtiger ist, als seine größenwahnsinnige Rhetorik suggeriert. Die südkoreanische Hauptstadt Seoul mit 10 Millionen Einwohnern liegt in Reichweite nordkoreanischer Artillerie. Allein deswegen ist eine militärische Eskalation fast undenkbar.

Trump hofft, dass er den chinesischen Präsidenten Xi mit einem vorteilhaften Handelsvertrag ködern kann, mehr Druck auf Nordkorea auszuüben. Eine vage Hoffnung, denn bislang hat sich immer nur erwiesen, dass China entweder nicht liefern konnte, oder nicht liefern wollte.

Unsicherheitsfaktor China

China könnte das nordkoreanische Regime mehr unter Druck setzen: Etwa dadurch, dass chinesische Banken den devisenhungrigen Diktator vom internationalen Finanzmarkt abschneiden. Doch ob China diesen Schritt bereit ist zu gehen, ist mehr als ungewiss.

Die Drohung Trumps, man werde notfalls auch im Alleingang, also militärisch handeln, könnte aber auch bei der chinesischen Regierung die Einsicht reifen lassen, dass zur Vermeidung eines militärischen Konfliktes China seinen kleinen Nachbarn zum Einlenken zwingen sollte.

Dumm war es, dass der angeblich große Verhandler Donald Trump seinen größten Trumpf im Poker mit China direkt am ersten Amtstag aus der Hand gegeben hat: den internationalen Handelsvertrag des Transpazifischen Partnerschaftsabkommen, TPP. Bar jeder Vernunft und voll des Hasses auf multilaterale Abkommen spiegelte sich in dieser Amtshandlung die rechtsextreme Ideologie des Chefberaters Steve Bannon wider.

Kim setzt Atomwaffenprogramm unverdrossen fort

Dieser hat nun den Machtkampf im Weißen Haus verloren – Gott sei Dank, muss man sagen. Durchgesetzt haben sich traditionelle Außenpolitiker wie der Nationale Sicherheitsberater McMaster. Und denen ist bewusst, dass es nur viele schlechte Handlungsoptionen in Bezug auf das nordkoreanische Atomrüstungsprogramm gibt.

Trump hat das gleiche Problem wie seine Vorgänger Clinton, Bush und Obama. Der Diktator Kim Jong Un setzt das Atomprogramm wie sein Vater unverdrossen fort. Noch beherrscht Nordkorea die Miniaturisierung von Atomsprengköpfen nicht. Auch seine Langstreckenraketen sind noch nicht hinreichend einsatzbereit.

Doch es ist nur eine Frage der Zeit, wann Kim Jong Un über die Fähigkeit verfügt, die amerikanische Westküste mit Atomwaffen zu bedrohen. Eine Lösung muss vorher gefunden werden.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund und von 1997 bis 1998 Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war Korrespondent des SFB, Radio Bremens und Hessischen Rundfunks bei der Nato und der EU in Brüssel, bevor er 2001 als Redakteur und Moderator zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C..