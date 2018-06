Die Bilder waren deutlich, die Proteste international; jetzt hat US-Präsident Trump die Trennung von Einwandererfamilien per Dekret beendet. Nach Agenturberichten ist es eine vorübergehende Regelung, die durch ein Gesetz konkretisiert werden soll.

Zur Begründung hatte Trump erklärt, man habe Mitgefühl und wolle Familien zusammenhalten. In Washington hieß es allerdings, das Dekret bedeute nicht das Ende der Null-Toleranz-Politik der USA gegenüber illegalen Einwanderern. Vielmehr würden die Familien künftig gemeinsam inhaftiert.



Zuletzt hatte Trump argumentiert, seine Regierung sei verpflichtet, illegal ins Land kommenden Migranten ihre Kinder wegzunehmen, um diese in Heimen unterzubringen. Allerdings gibt es in den USA kein Gesetz, das eine solche Praxis vorschreibt. Seit Anfang Mai wurden nach Angaben des US-Heimatschutzministeriums mehr als 2.300 Kinder von ihren Eltern getrennt, die mit ihren Eltern illegal über die mexikanische Grenze in die USA gekommen waren.



Zuvor hatte der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, der Republikaner Ryan, für Donnerstag eine Abstimmung zum Thema angekündigt. Nach seinen Worten sieht der Gesetzentwurf vor, dass Migrantenfamilien zusammenbleiben, während die juristischen Verfahren gegen die Eltern laufen. Für ein Inkrafttreten müsste nicht nur das Repräsentantenhaus, sondern auch der Senat zustimmen. In beiden Kammern des US-Kongresses verfügen die Republikaner über eine Mehrheit. Im Senat wären sie in diesem Fall aber auf neun Stimmen der Demokraten angewiesen.



Die Trennung von Migrantenfamilien wird international scharf kritisiert. Das Bundesaußenministerium erklärte, die Bilder der Kinder ließen niemanden unberührt. Die britische Premierministerin May sprach von einer zutiefst verstörenden und falschen Praxis. Der von Demokraten regierte US-Bundesstaat New York kündigte eine Klage an. Auch aus den Reihen der Republikaner gab es Kritik. Eine Gruppe um den Senator Hatch forderte Justizminister Sessions auf, die Praxis zu unterbinden. Zuletzt hatte auch Trumps Ehefrau Melania mitgeteilt, sie hasse es, wenn Kinder und Eltern auseinandergerissen würden.

