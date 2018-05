Eine Delegation der US-Regierung hat im koreanischen Grenzort Panmunjom Vertreter Nordkoreas getroffen.

Präsident Trump schrieb auf Twitter, die Gespräche dienten der Vorbereitung eines Treffens zwischen ihm und dem nordkoreanischen Staatschef Kim Jong Un. Trump hatte zuvor in Washington erklärt, er halte den bislang geplanten Termin am 12. Juni in Singapur nach wie vor für möglich. Daran habe sich nichts geändert. Die Gespräche mit Pjöngjang verliefen sehr gut; man müsse nun sehen, wie es weitergehe.

