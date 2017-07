Die USA wollen den Kampf gegen akute Hungersnöte mit 639 Millionen Dollar unterstützen.

Das kündigte Präsident Trump beim G20-Gipfel in Hamburg an. Mehr als die Hälfte der Summe soll das Welternährungsprogramm erhalten. Nach Angaben von Hilfsorganisationen sind mehr als 20 Millionen Menschen in Nigeria, im Südsudan, in Somalia und im Jemen vom Hunger bedroht.



Am Rande des Gipfeltreffens wurde ein neuer Fonds der Weltbank vorgestellt, der Frauen unterstützt, die Unternehmen gründen. Dem Fonds stehen 285 Millionen Euro zur Verfügung. Ziel ist es, Frauen mit Kleinkrediten den Ausstieg aus der Armut zu ermöglichen. Der Fonds war Ende April von Ivanka Trump, der Tocher des amerikanischen Präsidenten sowie von IWF-Chefin Lagarde und Bundeskanzlerin Merkel vorgestellt worden.