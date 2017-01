Trump Weißes Haus droht Medien wegen angeblich falscher Berichte

Präsidentensprecher Sean Spicer (AFP / MANDEL NGAN)

Das Weiße Haus hat den US-Medien mit Konsequenzen wegen der Berichterstattung über die Amtseinführung von Präsident Trump gedroht.

Dessen Sprecher Spicer kritisierte Angaben, nach denen am Freitag deutlich weniger Menschen anwesend gewesen seien, als bei der Amtseinführung von Trumps Vorgänger Obama. Ähnlich hatte sich Trump selbst geäußert. Spicer sagte, tatsächlich habe es mehr Zuschauer gegeben, als bei jeder anderen Inauguration eines US-Präsidenten. Man werde die Medien für ihre falschen Angaben zur Rechenschaft ziehen, meinte Spicer. Auslöser seiner Schelte waren Fotos, auf denen der Publikumsandrang bei der Vereidigung Trumps mit Aufnahmen von der Vereidigung seines Vorgängers Obama verglichen wurden. Diese legten nahe, dass tatsächlich deutlich weniger Zuschauer bei Trump anwesend waren. Offizielle Zahlen gibt es nicht. Gestern hatten in Washington nach Medienschätzungen mindestens 500.000 Teilnehmer mit einem sogenannten "Marsch der Frauen" gegen Trump demonstriert.



Als ersten Staatsgast wird Trump am Freitag kommender Woche die britische Premierministerin May empfangen. Am 31. Januar soll es ein Treffen mit dem mexikanischen Präsidenten Peña Nieto geben.