US-Präsident Trump droht den Europäern mit einer Ausweitung von Handelshemmnissen auch auf andere Waren neben Stahl und Aluminium. Auf Twitter schrieb er von "schrecklichen Barrieren und Zöllen auf US-Produkte", die die EU fallen lassen müsse. Dann gäben auch die Vereinigten Staaten Importschranken auf.

Andernfalls aber erhöben die USA neue Zölle, zum Beispiel auf Autos aus Europa. Bisher liegt der Satz hierfür bei 2,5 Prozent, während in der EU auf amerikanische Fahrzeuge zehn Prozent Zoll fällig sind. Trump argumentiert, dies sei ein Beleg dafür, dass Europa die USA beim Handel schlecht behandele. Er bekräftigte seine Haltung später vor Anhängern in Pennsylvania. Dabei nannte er explizit die deutschen Marken BMW und Mercedes als mögliches Ziel von Zollerhöhungen.



EU-Wettbewerbskommissarin Vestager kündigte in der "Bild am Sonntag" an, den freien Welthandel zu verteidigen. Sollten die geplanten Zölle Europa treffen, werde man Gegenmaßnahmen ergreifen. EU-Handelskommissarin Malmström hatte gestern in Brüssel mit dem US-Handelsbeauftragten Lighthizer über das Thema beraten. Anschließend erklärte sie, die Gespräche hätten keine Klarheit gebracht und würden in der kommenden Woche fortgesetzt.



Brüssel verlangt, dass neben Kanada, Mexiko und Australien auch die EU von neuen Strafzöllen verschont bleibt. Schließlich seien die Europäer ein enger Verbündeter der USA.



China hat die US-Regierung vor gefährlichen Folgen für die weltweite Konjunktur gewarnt. In einem Handelskrieg gebe es keine Gewinner, sagte Handelsminister Zhong Shan in Peking. China wolle einen solchen Konflikt nicht und sei bereit, seine Interessen resolut zu verteidigen. Nötig sei aber ein Dialog.

Diese Nachricht wurde am 11.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.