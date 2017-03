Der Geheimdienstausschuss des US-Kongresses hat keine Belege für die Behauptung von US-Präsident Trump, er sei während des Wahlkampfs auf Anordnung seines Vorgängers Obama abgehört worden.

Das erklärte der Vorsitzende des Ausschusses, der republikanische Politiker Nunes, in Washington. Er glaube nicht, dass es ein Anzapfen des Trump Towers gegeben habe. Der Präsident hatte in Twitter-Kurznachrichten die Anschuldigung erhoben, die Telefone in seiner New Yorker Firmenzentrale seien auf Geheiß von Obama angezapft worden.