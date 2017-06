Jede giftige Schornsteinladung mit Kohlendioxid hat eine Verweildauer in unserer Atmosphäre von rund 100 Jahren. Um das zu ändern, stellt sich Barbara Hendricks inzwischen gerne in den Wind. Schon Mitte April schickte die Umwelt-Ministerin eine deutliche Ansage in Richtung Washington.

Das Pariser Abkommen mit seinem Zwei-Grad-Ziel, so Hendricks, sei für den Weltfrieden allemal wichtiger als das Zwei-Prozent-Ziel im Verteidigungshaushalt. Klimaschutz statt Aufrüstung, so deutlich benennt das sonst kaum jemand. Die Sozialdemokratin ist im Amt zur Überzeugungstäterin geworden: Im Diesel-Skandal würde sie die Autoindustrie gerne stärker zur Kasse bitten, den Bau von Elektroautos massiver vorantreiben, und vor allem den Ausstieg aus der Kohleindustrie beschleunigen.

Deutsche Versäumnisse im Klimaschutz

Würde, hätte, möchte: Die Stärke der Ministerin, klar Stellung zu beziehen, offenbart zugleich ihre Schwäche: Gegen die Alphatiere Dobrindt und Gabriel – die das Verkehrs- und bis vor Kurzem auch das Wirtschaftsministerium führten, konnte sich Hendricks in der gesamten Legislatur-Periode nicht durchsetzen. Das ist ärgerlich. Denn die Große Koalition hätte ihre satte Mehrheit nutzen können, um entscheidende Weichen gegen die Erdüberhitzung zu stellen. Leichter wird der Kampf dagegen nach der Bundestagswahl garantiert nicht. Trumps Ausstieg aus dem Pariser Abkommen wirkt in dieser Situation wie ein extra starker Scheinwerfer, der die deutschen Versäumnisse im Klimaschutz noch heller beleuchtet.

Beispiele dafür gibt es viele: das 40-Prozent-Ziel der Bundesregierung – also die Reduktion von CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 - nicht mehr zu schaffen. Eine Million Elektroautos auf deutschen Straßen bis 2020: Ebenfalls kaum noch erreichbar, das räumt die Kanzlerin höchst persönlich ein. Eine Abkehr von der klimaschädigenden Massentierhaltung - mit dem CSU-Landwirtschaftsminister nicht zu machen. Ein bundesweiter Ausstieg aus der Braunkohle - war mit Ex-Parteichef Sigmar Gabriel, SPD, nicht zu machen. Schließlich die Bemühungen der Europäischen Union um europaweite schärfere Abgas-Regeln - es ist die deutsche Bundesregierung, die da blockiert.

Prekäre deutsche Klimabilanz

Zehn Jahre sind vergangen, seitdem Angela Merkel in rotem Anorak an schmelzenden Gletschern vorbei durch die Arktis fuhr – dieses Bild begründete ihren Ruf als Klima-Kanzlerin. 2017 wirkt dieser Titel überholt, wenn man die prekäre deutsche Klimabilanz betrachtet. Doch immerhin winken jetzt neue Chancen: Mit der Organisation der UN-Klimakonferenz im November in Bonn kann Deutschland ein Zeichen setzen, und zweitens mit einer stärkeren Zusammenarbeit der Europäer.

Sollte Donald Trump jetzt einen engeren Schulterschluss der anderen bewirken, ist es nicht schlimm, dass er sich beim Thema Klima selbst aus dem Bild geschubst hat. Klima first.

Barbara Schmidt-Mattern (Deutschlandradio / Bettina Straub)Barbara Schmidt-Mattern, geboren in Kiel, studierte Anglistik, Theater- und Literaturwissenschaft in Erlangen, Dublin und Köln. Im Anschluss beendete sie 2002 ihre Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München und schrieb zunächst u. a. für die "Süddeutsche Zeitung". 2003-2010 war Schmidt-Mattern als Redakteurin im Kölner Funkhaus des Deutschlandfunk für die Europa- und Außenpolitik zuständig. Danach folgten fünf Jahre als Landeskorrespondentin in Nordrhein-Westfalen. Seit 2015 berichtet sie aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandradio, mit den Schwerpunkten Umwelt, Klima und Grüne.