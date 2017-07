Eines hat der amerikanische Präsident mit Sicherheit erreicht: Die Maßstäbe für das, was in der Öffentlichkeit Aufmerksamkeit erregt, haben sich deutlich verschoben. Viele werden deshalb geneigt sein, den jüngsten Twitter-Streich des Pubertierenden im Weißen Haus links liegen zu lassen. Zu oft hat sich Trump bereits im Ton und der Sache vergriffen, als dass man mit ihm seine kostbare Lebenszeit verschwenden möchte.

Einfach wegschauen ist keine Option

Doch das ist keine Option. Nicht nur, weil "The Donald" der amerikanische Präsident ist, mithin der mächtigste Mann der Welt. Nicht nur, weil die USA - zum Glück - unsere wichtigsten Verbündeten sind und dies auch lange über Trump hinaus bleiben werden.

Nein, wir können diesen Tweet von Donald Trump deswegen nicht übersehen, weil er an den Kern dessen geht, was eine freie Gesellschaft ausmacht: Die freie Rede, der freie Wettbewerb der politischen Konzepte und Meinungen.

In dem Tweet wird eine Szene am Rande einer Wrestling-Veranstaltung gezeigt. Das ist das, was früher in Deutschland als "Catchen" bezeichnet wurde, eine Schau-Kampfsportart - eine Metapher also für das, was Donald Trump mit Politik verwechselt.

Zu Gewalt gegen Medienvertreter aufgerufen?

In dieser kurzen Szene bringt Trump einen Mann zu Fall und prügelt dann zur Schau auf ihn ein. Vor das Gesicht des Opfers ist das CNN-Logo montiert. CNN wird immer wieder von Trump attackiert, wie andere seriöse Medien auch. Zum Schluß verwandelt sich das CNN-Logo in FNN, was für "Fraud News Network" stehen soll – übersetzt: betrügerisches Nachrichten-Netz.

Nicht nur wird damit die Realität auf den Kopf gestellt, denn der Mann im Weißen Haus ist bei so vielen Lügen ertappt worden, dass die "New York Times" jüngst mehrere Zeitungsseiten aufwenden musste, um sie alle aufzuzählen. Mit diesem Tweet hat Donald Trump darüber hinaus Gewalt gegen Medienvertreter zumindest gerechtfertigt, wenn nicht zu ihr aufgerufen. Wer schon einmal bei einer öffentlichen Veranstaltung Trumps gewesen ist, weiß, dass lautstarke Drohungen gegen die anwesenden Journalisten bei ihm und seinen Anhängern zur Folklore gehören.

Systematischer Angriff auf seriöse Medien

Die republikanische Publizistin Ana Navarro hat auf CNN mit Empörung reagiert, und nicht nur sie. Der Präsident nehme in Kauf, dass es Tote geben könne, so die ebenso scharfzüngige wie analytische Kommentatorin.

Der Angriff auf die seriösen Medien gehört zum normalen Repertoire aller Rechtspopulisten. Meinungspluralismus soll durch ihre Deutungshoheit ersetzt werden. Das hat also Methode, das ist nicht nur ein kindischer Impuls des Mannes im Weißen Haus. Durchschauen wir diesen Mechanismus, so brechen wir die Argumentationskette der Rechtspopulisten und nehmen ihnen bereits einen Teil ihrer Macht.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund und von 1997 bis 1998 Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war Korrespondent des SFB, Radio Bremens und Hessischen Rundfunks bei der Nato und der EU in Brüssel, bevor er 2001 als Redakteur und Moderator zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C..