Trumps Einreiseverbot Ex-Außenminister sehen Gefahr für nationale Sicherheit

Internationale Fluggäste bei der Einreise in die Vereinigten Staaten an der Passkontrolle im Zoll- und Immigrations-Bereich des Dulles International Airport in Sterling/Virginia, nahe Washington D.C. (AFP / Paul J. Richards )

In den USA nimmt der Widerstand gegen den von Präsident Trump verhängten Einreisestopp für Bürger aus mehreren muslimischen Staaten weiter zu.

Die früheren Außenminister Kerry und Albright sowie weitere führende Demokraten erklärten in einem Schriftsatz an die Justiz, Trumps Dekret untergrabe die nationale Sicherheit der USA und gefährde amerikanische Soldaten im Ausland. Der Einreise-Erlass könne dschihadistische Propaganda nähren, wonach sich die USA mit dem Islam im Krieg befinden, heißt es zur Begründung.



Den Schriftsatz haben auch ranghohe Mitarbeiter von Trumps Vorgänger Obama unterzeichnet. Sie riefen die Gerichte auf, den Einreisestopp weiter zu blockieren. Nach einem vorläufigen Urteil eines Bundesrichters in Seattle ist er derzeit ausgesetzt. Im Laufe des Tages sollen Gegner und Befürworter des Erlasses weitere Argumente vorbringen.