Trumps erster Staatsgast US-Präsident trifft nächste Woche Theresa May

Bald zu Besuch in Washington: Die britische Premierministerin May. (AFP PHOTO/POOL/Kirsty Wigglesworth)

Der neue US-Präsident Trump empfängt Freitag kommender Woche die britische Premierministerin May.

Dies gab der Sprecher des Weißen Hauses, Spicer, in Washington bekannt. May werde erster ausländischer Staatsgast des neuen Präsidenten sein. Spicer kündigte zudem ein Treffen Trumps mit dem mexikanischen Staatschef Peña Nieto für den 31. Januar an. Bereits zuvor werde es ein Telefonat zwischen beiden geben. Trump hatte in der Vergangenheit unter anderem mehrfach angekündigt, eine Mauer an der Grenze zu Mexiko zu bauen, die das Nachbarland bezahlen solle.