Trumps Geschäftsimperium US-Ethikbehörde besteht auf Blind Trust

Der Eingangsbereich des Trump Tower in New York. (DPA / EPA / JASON SZENES)

Der künftige US-Präsident Trump stößt mit den Plänen für sein Firmenimperium auf Widerstand der amerikanischen Ethikbehörde.

In einer seltenen öffentlichen Erklärung wandte sich deren Direktor Shaub gegen Trumps Vorhaben, seinen beiden Söhnen die Geschäftsführung zu übertragen. Damit drohe der Eindruck, dass Regierungschefs ihre Position für persönliche Profite nutzen könnten, sagte Shaub während eines Auftritts bei einer Washingtoner Denkfabrik. Trump müsse sein Vermögen deshalb einem unabhängigen Treuhänder übertragen.



Nach dem Willen des künftigen US-Präsidenten sollen stattdessen seine beiden Söhne das Firmenimperium leiten. Dem Chef der Ethikbehörde zufolge bricht er so mit einer jahrzehntelang geübten Praxis in den USA.