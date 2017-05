Das US-Repräsentantenhaus hat einer Neufassung von Obamacare zugestimmt. Mit knapper Mehrheit von 217 zu 213 Stimmen votierten die Republikaner für einen Gesetzentwurf, der die von dem ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama eingeführte Krankenversicherung in Teilen abschaffen soll. Nun muss das Gesetz in den Senat - und dort könnte es knapp werden.

Die Republikaner feierten die Zustimmung des Repräsentantenhauses zum Umbau von Obamacare als politischen Erfolg. Die Demokraten regierten enttäuscht. Ihre Hoffnungen ruhen nun auf dem Senat, wo eine knappe Abstimmung erwartet wird.

Das Ende von Obamacare gehörte zu Donald Trumps wichtigsten Wahlkampfversprechen. Seit sieben Jahren laufen die Republikaner Sturm gegen diese Versicherung. Mit seinem ersten Versuch, die Gesundheitsreform seines Amtsvorgängers Barack Obama abzuschaffen, war der neue US-Präsident vor wenigen Wochen gescheitert. Viele Republikaner lehnten das Nachfolgemodell für Obamacare ab, so dass ein erster Gesetzentwurf kurz vor der geplanten Abstimmung am 24. März zurückgezogen werden musste.

It was a GREAT day for the United States of America! This is a great plan that is a repeal & replace of ObamaCare. Make no mistake about it. pic.twitter.com/fYtghBlXxS