Die Korrektur von Obamacare ist ihm nicht gelungen. Auch sonst hat der amerikanische Präsident in den ersten Wochen seiner Amtszeit mehr Verwirrung gestiftet als regiert. Deshalb müssen seine Pläne, angeblich unfaire Handelspraktiken zu Lasten der Vereinigten Staaten anzugreifen, nicht auch scheitern.



Denn die Macht dazu hat der amerikanische Präsident. Zwar ist der Kongress zuständig für Handelsabkommen, hat diese Rechte in einer Vielzahl von Gesetzen aber weitgehend auf den Präsidenten übertragen. Der kann Handelsverträge aufkündigen, sie beenden, kann Strafzölle einführen bis zu einem Zeitraum von 150 Tagen.



Außerdem ist sein politischer Rückhalt bei den Republikanern in dieser Frage größer als beim Streit um Obamacare.



Drittens genügt schon die Ankündigung, den Handelsaustausch mit wichtigen Lieferanten wie Deutschland und China zu überprüfen, um einen wirtschaftlichen Schaden anzurichten: Lieferanten werden kaum neue Kapazitäten aufbauen, wenn sie Gefahr laufen, die darauf produzierten Waren später nicht mehr zu den geplanten Kosten absetzen zu können.



Und viertens wirken die Gegenmaßnahmen, die etwa der deutsche Außenminister und die Wirtschaftsministerin angekündigt haben, wie ein stumpfes Schwert. Klagen vor der Welthandelsorganisation sind zwar möglich, ziehen sich aber über Jahre hin. In der Zwischenzeit wäre der wirtschaftliche Schaden da. Und eine Vollzugsmöglichkeit hat die WTO auch nicht: Sie könnte, sollte das Verfahren für die amerikanische Regierung negativ ausgehen, ihr Urteil nicht durchsetzen.

Es bleibt also der politische Dialog. Der wird nicht außer Acht lassen können, dass die Amerikaner gerne ausländische Waren kaufen, weil sie besser oder mindestens preiswerter sind als die eigenen. Es geht also um die höhere Wettbewerbsfähigkeit der Lieferanten. Die hat im Falle Deutschlands viel mit dem vorbildlichen dualen Ausbildungssystem zu tun, das gut ausgebildete Fachkräfte in eine breit aufgestellte, oft nachhaltig geführte mittelständische Unternehmenslandschaft entlässt. Dort arbeiten zudem findige Ingenieure und eifrige Unternehmer, die die Augen nach neuen Märkten offen halten. Weiter sorgen Mitbestimmung und Tariffreiheit dafür, dass die Löhne mit der Produktivität mithalten. Gerade Gewerkschaften wie die IG Metall haben trotz allen Tamtams vor und während der Lohnverhandlungen viel zur Wettbewerbsfähigkeit deutscher Produkte beigetragen.

Anlass zur Selbstreflexion - hier wie dort

Der Exporterfolg ist also erarbeitet. Und künstlich schlechter machen muss sich niemand. Auch bei einem zweiten Thema sollten die Amerikaner sich selbst überprüfen: Sie konsumieren viel und sparen wenig, weniger als sie investieren. Das hat in der Finanzkrise der ganzen Welt geschadet, weil ohne nennenswertes Eigenkapital finanzierte amerikanische Immobilien eine Ursache der Krise waren. Höhere Sparquoten senkten die Konsumkraft und damit auch die Importe.

Doch mit hoher Wettbewerbsfähigkeit der Lieferanten und niedriger Sparquote in Amerika allein lassen sich 481 Milliarden Dollar amerikanisches Handelsbilanzdefizit im vorigen Jahr vermutlich nicht erklären. Dass aus Deutschland exportierte Autos hier nicht mit einer Mehrwertsteuer belegt werden, obwohl der Mehrwert hier geschaffen wurde, werden die Amerikaner mit gewissem Recht als unfair bezeichnen können. Auch sind die Märkte hier, und für China gilt das noch mehr, nicht so offen, wie es gern in der öffentlichen Debatte angenommen wird. Darauf hat der Sachverständigenrat mehrfach hingewiesen. Zudem sollte sich gerade die deutsche Wirtschaft fragen, wie nachhaltig ein Geschäftsmodell sein kann, das seiner Kundschaft über Jahrzehnte mehr Waren verkauft als abnimmt und sie damit zu Schuldnern macht.



Es gibt also Anlass zu Selbstreflexion. Dies hier wie dort. Eine arbeitsteilige, auf Freihandel basierende Wirtschaftsweise auszuhebeln, kann aber nicht die Lösung sein.