Die von US-Präsident Trump angekündigten Pläne zum Bau einer Mauer an der Grenze zu Mexiko nehmen allmählich Gestalt an. Die Einzelheiten finden sich nun in einer Ausschreibung der amerikanischen Grenzschutzbehörde.

So soll der Wall vorwiegend aus Beton bestehen und rund fünfeinhalb bis gut neun Meter hoch werden. Das Material muss demnach stabil genug sein, um mindestens eine Stunde lang Vorschlaghammer, Spitzhacken oder ähnlichen Geräten widerstehen zu können. Zugleich soll das Bauwerk fast zwei Meter tief im Boden verankert werden und Durchgänge für Fußgänger sowie Fahrzeuge berücksichtigen. Weiter heißt es, zunächst solle ein Probestück der Mauer in San Diego errichtet werden.



Trump hatte mit den Plänen Wahlkampf geführt und will mit dem Grenzwall nach eigener Darstellung vor allem Drogenhandel und illegale Einwanderung eindämmen.