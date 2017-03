Am Ende war die Erleichterung groß und entsprechend frenetisch der Beifall: Hatte der Präsident in seiner Antrittsrede vor dem Kongress doch tatsächlich auf grobe Beleidigungen und dunkle Horrorszenarien verzichtet. Er verurteilte Hass in all seinen Formen. Und nahm die Worte "Einheit" und "Zukunft" in den Mund. Das feierten die Republikaner, als wäre dieser Auftritt gerade noch einmal gut gegangen. Dabei ist es eigentlich das Mindeste, was man von einem Präsidenten erwarten kann: Dass er sich in so einem würdigen Rahmen anständig zu benehmen weiß und bis zum nächsten Tweet beherrschen kann.

In der Substanz jedoch bohrte Donald Trump ausgesprochen dünne Bretter. Mit Ausnahme vielleicht jener Passage, die vor allem an das Ausland gerichtet war. Nachdem er sich von seinem Verteidigungsminister James Mattis schon auf großer internationaler Bühne hatte korrigieren lassen müssen, bekannte sich nun auch Donald Trump zur NATO und zu den Bündnisverpflichtungen seines Landes. Zumindest in diesem Punkt hat sich das janusköpfige Gesicht dieser Administration – die einen sagen dies, die anderen jenes – ein wenig geglättet.

Trump blieb viele Antworten schuldig

Im Übrigen blieb der Präsident jedoch viele Antworten schuldig. Ob beim Thema Einwanderung, wo von einer angeblichen Kompromissbereitschaft so gar nichts mehr zu spüren war. Oder beim Thema Obamacare, wo die Ratlosigkeit des Präsidenten hinsichtlich einer realistischen und vernünftigen Alternative nur noch deutlicher wurde. Oder beim Thema Modernisierung der Infrastruktur: Überall beließ es Donald Trump bei den bekannten Schlagworten, ohne sie mit konkreten Inhalten zu füllen. Die Öffentlichkeit weiß seit dem Wahlkampf, was Donald Trump nicht will. Jetzt müsste er langsam Antworten auf die Frage liefern, was er denn nun tatsächlich vorhat.

Selbst bei dem Thema innere und äußere Sicherheit, das ihm – ganz Populist – besonders am Herzen liegt, setzte Trump keine neuen Akzente. Wofür die 54 Milliarden Dollar, die er zusätzlich in die Rüstung stecken möchte, eigentlich gebraucht werden – allein Trump weiß es. Wie er diese Summe seriös gegenfinanzieren möchte – allein Trump weiß es. Oder auch nicht.

Nur vage Einschätzungen

Am Ende steht nur die vage Einschätzung, dass das zivile Amerika für das militärische Amerika wird bluten müssen: weniger Geld fürs Außenministerium und die Diplomatie, weniger Geld für die Entwicklungshilfe und für die Stabilisierung labiler Verhältnisse. Selbst vielen Militärs ist dieser einseitige Ansatz zur Konfliktlösung allzu undifferenziert. Sie wissen: Den asymmetrischen Kriegen von heute ist mit militärischen Mitteln allein nicht beizukommen.

Doch Donald Trump spricht wohlgemut davon, dass Amerika wieder lernen müsse, Kriege zu gewinnen. Unweigerlich fragt sich das erschrockene Publikum: Um Gottes willen, was hat der Mann noch vor?

Nein, das politische Konzept des Donald Trump steht auf ganz dünnen ideologischen Füßen – es besteht aus nationalistischen, isolationistischen und protektionistischen Versatzstücken, die allesamt nicht dazu angetan sind, tatsächlich ein "neues Kapitel amerikanischer Größe" aufzuschlagen, wie Trump versprochen hat. Alles sieht danach aus, dass seine Präsidentschaft am Ende keine Erfolgsgeschichte wird.

Thilo Kößler (Deutschlandradio - Bettina Fürst-Fastré)Thilo Kößler begann nach einem Geschichtsstudium seine Rundfunk-Laufbahn 1978 als Reporter im Studio Nürnberg des Bayerischen Rundfunks. 1987 wechselte er als Zeitfunk-Redakteur zum SDR nach Stuttgart und war von 1990 bis 1996 ARD-Hörfunk-Korrespondent für den Nahen Osten am Standort Kairo. Seit 1998 arbeitete er als Redakteur im Deutschlandfunk, zunächst im Zeitfunk, dann als Leiter der Europaredaktion. Ab 2007 war er Leiter der Abteilung "Hintergrund". Seit Juni 2016 ist er USA-Korrespondent von Deutschlandradio mit Sitz in Washington.