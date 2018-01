US-Präsident Trump hat angekündigt, dass das Gefangenenlager Guantánamo auf Kuba nicht geschlossen wird. Er habe einen entsprechenden Erlass unterzeichnet, sagte er in seiner ersten Rede zur Lage der Nation. Die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver kritisierte die "State of the Union" als ausgrenzend.

Mit seiner Entscheidung zu Guantanamo macht Trump eine Entscheidung seines Vorgängers Obama rückgängig, der das Gefangenenlager schließen wollte. Trump sagte, Terroristen seien nicht bloß Kriminelle, sondern feindliche Kämpfer. Das Lager war nach den Terroranschlägen vom 11. September 2001 errichtet worden, um mutmaßliche islamistische Terroristen festzuhalten. Die Haftbedingungen und Verhörmethoden in Guantánamo wurden vielfach als Verstoß gegen die Menschenrechte kritisiert.



In seiner Rede vor beiden Kammern des US-Kongresses rief der Präsident zur Einheit auf und verwies auf die gute wirtschaftliche Entwicklung in den USA. Er sagte wörtlich: "Die Lage der Nation ist stark, weil unser Volk stark ist." Die von ihm durchgesetzte Steuerreform bezeichnete Trump als historische Errungenschaft. Dadurch sei ein "neuer amerikanischer Augenblick" entstanden. Viele Jahre lang hätten Unternehmen die USA verlassen - nun aber kämen sie zurück.



Rund zwei Dutzend Mitglieder der demokratischen Partei blieben während der gesamten Rede sitzen und verweigerten Trump Applaus.



Die deutsch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Cathryn Clüver kritisierte die erste "State of the Union" des US-Präsidenten als ausgrenzend. Sie sagte im Deutschlandfunk, an vielen Stellen seien kleine, nicht ausgesprochene Seitenhiebe gegen große Teile der Amerikaner zu spüren gewesen. Als Beispiel nannte sie Trumps Verweis darauf, dass Amerikaner vor der Flagge stramm stehen sollten. Dies sei an US-Footballspieler gerichtet gewesen, die sich aus Protest gegen Rassismus während der Nationalhymne hingekniet hatten.



Clüver betonte, ihrer Meinung nach habe der US-Präsident gar nicht die Absicht, das Land zu einen. Ihm gehe es vielmehr darum, seine Anhänger bei sich zu behalten und diese in ihren eigenen polarisierten Meinungen zu bestärken. Die Politikwissenschaftlerin lehrt an der Harvard University an der Ostküste der USA.

Diese Nachricht wurde am 31.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.