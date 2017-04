Donald Trump hat recht: Die USA sollten unabhängig sein von importierter Energie. Dieses Land hat genug davon vor der eigenen Haustür, es muss die Ressourcen nur vernünftig nutzen. Und ja: Hunderttausende Jobs können so entstehen. Nur ganz anders, als Trump sich das denkt. Der Präsident hat recht – und liegt doch so im Irrtum.

Am Dienstag hat Trump per Dekret die Klimapolitik der Vereinigten Staaten kleingehäckselt. Die Umweltbehörde EPA soll nun prüfen, wie sich die Auflagen für Kohlekraftwerke wieder abschaffen lassen. Umweltregeln für das Fracking sollen gelockert werden, auf bundeseigenen Grundstücken darf wieder nach fossiler Energie gesucht werden. Er wolle, sagt Trump, den "Krieg gegen die Kohle beenden". Er wolle den Kumpels wieder Hoffnung geben.

Auslaufmodell der Energiewirtschaft

Tatsächlich haben in den vergangenen Jahren reihenweise Kohlekonzerne pleite gemacht, ist die Arbeitslosigkeit in vielen Kohlerevieren gestiegen. Nur hatte das kaum etwas mit Klimapolitik zu tun: Die Kohle ist in den USA schlicht nicht mehr wettbewerbsfähig. Dahinter steht vor allem das in Deutschland so verpönte "Fracking", die Förderung schwer zugänglicher Gasreserven. Seit sie den amerikanischen Markt fluten, hat die dortige Steinkohle keine Chance mehr.

Daran wird auch ein Erlass des Präsidenten nichts ändern: Die Kohle ist das Auslaufmodell der Energiewirtschaft. Viele der Kraftwerke sind in die Jahre gekommen – doch Ersatz wird auch in den USA so gut wie nirgends mehr geplant. Gründe dafür gibt es reichlich, auch jenseits billigen Erdgases. Die meisten Kohlekraftwerke können nicht einmal 40 Prozent der eingesetzten Energie in Strom umwandeln, der Rest geht als Wärme an die Umwelt verloren.

Obendrein sind sie nicht sonderlich flexibel. Als Rückhalt für plötzliche Flauten bei der Windenergie kommen sie damit nicht in Frage. Und die spielt auch in den USA eine ständig wachsende Rolle. Gaskraftwerke kommen mit alldem besser klar.

Ein leeres Versprechen

So hält der Präsident zwar ein Wahlversprechen, aber das Versprechen bleibt leer. Wollte er wirklich etwas für die Kohlekumpels tun, dann würde er sich um deren Zukunft jenseits der Kohle kümmern, um Strukturhilfen für die betroffenen Regionen. Stattdessen hängt er Zeiten nach, die nie wiederkehren werden. Und wollte er die USA tatsächlich unabhängig machen von Energieimporten, dann würde er nicht für Kohleminen kämpfen, sondern für den Ausbau erneuerbarer Energien. Denn Energie hat dieses Land satt und genug: aus Sonne und Wind.

Er würde sich auch mit dem hohen Energieverbrauch von Häusern befassen, oder mit alternativen Auto-Antrieben und sparsameren Motoren. Stattdessen will Trump die Vorgaben für den Spritverbrauch lockern, auf dass die Motoren wieder wachsen können.

Ein Präsident aber, der von Energieimporten unabhängig werden will und gleichzeitig der Verschwendung den Weg bahnt, verkauft sein Wahlvolk für dumm. Mehr noch: Er verrät seinen eigenen Wahlkampf-Slogan. Die USA werden so nicht "great again", sondern fallen im globalen Wettbewerb zurück.

Während in China demnächst Quoten für Elektroautos gelten, setzt Washington auf Spritschlucker. Während selbst Indien den Ausbau erneuerbarer Energien vorantreibt, grübelt das Weiße Haus über die Renaissance der Kohle. Donald Trump will sein Land in die Vergangenheit führen, nicht in die Zukunft.

Zum Glück hat die Macht des Präsidenten Grenzen

Zum Glück hat die Macht des Präsidenten Grenzen. In der Energiepolitik haben die Bundesstaaten viele Freiräume, sie können das Klima auch ohne Anweisungen der nationalen Umweltbehörde schützen. Kalifornien etwa hat sein eigenes Klimaziel und wird es auch weiterverfolgen. Bundesstaaten wie Texas, Iowa oder Nevada setzen massiv auf erneuerbare Energien – und schaffen so viel mehr Jobs, als Trumps Pläne je erhalten können. Mehr als 1000 Bürgermeister haben eine Koalition der Willigen gebildet und kämpfen gemeinsam gegen die Erderwärmung. Amerika ist eben mehr als Donald Trump. Und das ist dann auch das Beste, was sich über sein Kohledekret sagen lässt.