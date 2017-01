Trumps Sprecher verteidigt Einreisestopp

Proteste in New York gegen das von Trump verhängte Einreiseverbot für viele Muslime (afp / Bryan R. Smith)

Die US-Regierung hat die Kritik an dem umstrittenen Einreiseverbot für viele Muslime zurückgewiesen.

Es gehe um die Sicherheit der Vereinigten Staaten, sagte der Sprecher von Präsident Trump, Spicer, dem Fernsehsender ABC. Man wolle sicherstellen, dass Einreisende den USA keinen Schaden zufügten. - Trump hatte einen 90-tägigen Einreisestopp für Menschen unter anderem aus Syrien, dem Iran und Somalia verhängt. Flüchtlinge aus aller Welt sind demnach für 120 Tage ausgesperrt. Ein Gericht in New York entschied jedoch, dass festsitzende Reisende mit gültigen Visa in den USA bleiben können. Derzeit befinden sich rund 110 Menschen in Transitbereichen amerikanischer Flughäfen.