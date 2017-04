Es war ein Angriff mit dem Nervengas Sarin, der Barack Obama 2013 dazu bewegte, zuerst einen Militärschlag gegen das Assad-Regime zu erwägen und dann zu verwerfen. Die rote Linie wurde überschritten und dieser Tabubruch - der Einsatz des tödlichen Nervengases - blieb ohne Folgen für den Schlächter von Damaskus. Dann kam ein Deal unter Vermittlung Russlands zustande, bei dem Syrien seine chemischen Kampfstoffe unter Uno-Aufsicht abgeben sollte. Wie jetzt grausam klar wurde, ist dies nicht komplett geschehen.

Ebenso ist jetzt klar, dass Russland kein Partner in Syrien sein kann - die angebliche Bekämpfung des sogenannten Islamischen Staates durch Russland war immer nur ein Vorwand für die Unterstützung des Assad-Regimes.

Die Europäer haben weggesehen

Es ist auch klar, dass Obamas Untätigkeit und seine Weigerung, die Freie Syrische Armee wirksam zu unterstützen, erst die Tür geöffnet hat für das Erstarken der Radikalen und Dschihadisten, und für das unselige Eingreifen Putins. Davor haben kluge Köpfe wie der amerikanische Senator John McCain schon damals gewarnt.

Die Europäer haben weggesehen. Sie haben schändlicherweise noch nicht einmal die Flüchtlingslager der Uno ausreichend finanziert. Das war eine der Hauptursachen für die große Migration des Jahres 2015.

Und der neue amerikanische Präsident, Donald Trump? In seiner Wahlkampfrhetorik strich er immer wieder heraus, dass er kein amerikanisches Engagement in anderen Teilen der Welt wolle. America first, das war eigentlich die Botschaft an den Rest der Welt: Schaut, wie ihr alleine klar kommt. Dass dies keine sicherere Welt werden würde, war jedem klar, der sich mit der Geschichte des 20. Jahrhunderts auch nur ansatzweise befasst hat.

Jetzt haben die internationale Realität und ein zumindest halbwegs funktionierendes Beraterumfeld den eigentlich weitgehend beratungsresistenten Präsidenten offensichtlich in eine steile Lernkurve katapultiert.

Glaubwürdigkeit wird beschädigt

Der Senator John McCain hält es nicht für einen Zufall, dass der Giftgasangriff geschah, nachdem der amerikanische Außenminister Tillerson von der Forderung nach einem Rücktritt Assads abgerückt war. Die Botschaft, nicht mit Konsequenzen rechnen zu müssen, ermutigt natürlich Diktatoren wie Assad.

Wenn Donald Trump tatsächlich etwas aus dem Leiden der Opfer gelernt hat, dann muss er jetzt auch handeln. Begrenzte Luftschläge gegen das Assad-Regime sind möglich und geboten. Die Zerstörung seiner Hubschrauber, mit denen die grausamen Fassbomben abgeworfen werden, ist überfällig. Überfällig ist auch das Signal an andere internationale Schurken, dass der Einsatz von Giftgas nicht geduldet wird. Ob Trump sich dazu wird durchringen können, ist unklar. Tut er es nicht, wird seine Glaubwürdigkeit – und die des Westens - dauerhaft beschädigt.

Marcus Pindur (Deutschlandradio / Bettina Fürst-Fastré )Marcus Pindur hat Geschichte, Politische Wissenschaften, Nordamerikastudien und Judaistik an der Freien Universität Berlin und der Tulane University in New Orleans studiert. Er war Stipendiat der Fulbright-Stiftung, der FU Berlin sowie des German Marshall Fund und von 1997 bis 1998 Politischer Referent im US-Repräsentantenhaus. Pindur war Korrespondent des SFB, Radio Bremens und Hessischen Rundfunks bei der Nato und der EU in Brüssel, bevor er 2001 als Redakteur und Moderator zum Deutschlandradio wechselte. Von 2012 bis 2016 war er Korrespondent für Deutschlandradio in Washington, D.C..