In der Region um den afrikanischen Tschad-See droht nach Angaben der Vereinten Nationen rund einer halben Million Kindern der Hungertod.

Dort leide etwa die Hälfte aller Kinder unter fünf Jahren unter akuter und schwerer Unterernährung, sagte die zuständige UNO-Koordinatorin auf einer Konferenz in Genf. Betroffen sind die an den See grenzenden Regionen Nigerias, des Niger, des Tschad und Kameruns. Ein Hauptgrund sei die dortige schlechte Sicherheitslage. Im Norden Nigerias und in den Nachbarländern verübt die Islamistenmiliz Boko Haram immer wieder Anschläge und Überfälle.



Die UNO rief die internationale Gemeinschaft zu Zahlungen in Höhe von 1,27 Milliarden Euro für humanitäre Hilfen in der Region auf. Bislang sei jedoch nur etwa ein Drittel dieser Summe zugesagt worden.

