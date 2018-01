Der tschechische Regierungschef Babis hat wie erwartet eine Vertrauensabstimmung über seine Minderheitsregierung im Parlament verloren.

78 Abegordnete stimmten mit Ja, 117 mit Nein. Dennoch dürfte er an der Macht bleiben. Präsident Zeman hat ihm bereits eine zweite Chance für eine Regierungsbildung zugesichert. Babis steht in Tschechien wegen Betrugsvorwürfen unter Druck. Die Vertrauensfrage hatte er bereits am vorigen Mittwoch gestellt, die Entscheidung war aber nach achtstündiger Debatte vertagt worden.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.