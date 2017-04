Tschechien Die Sparfüchse Europas

Laut einer internationalen Marktstudie sind die Tschechen die preisbewusstesten Konsumenten in Europa. Während in Deutschland nur 16 Prozent aller Waren als Sonderangebot über die Ladentheke wandern, wird in Tschechien über die Hälfte aller Produkte mit saftigen Preisnachlässen verkauft. Das hat Folgen, auch bei den Produkten.

Von Stefan Heinlein