In Tschechien beginnt heute die Präsidentschaftswahl.

Die erste Runde der Abstimmung dauert zwei Tage. Insgesamt treten neun Kandidaten an, darunter Amtsinhaber Milos Zeman. Als größter Herausforderer gilt der Politikneuling und Chemieprofessor Drahos. Hochrechnungen werden nicht veröffentlicht. Verlässliche Ergebnisse werden daher erst morgen Abend erwartet. Erreicht keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit, findet in zwei Wochen eine Stichrunde statt. Wahlberechtigt sind knapp 8,4 Millionen Tschechen.



Der tschechische Präsident hat vor allem repräsentative Aufgaben, verfügt aber über ein begrenztes Mitspracherecht in der Außenpolitik und ernennt zudem die Verfassungsrichter.

