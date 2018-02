Ein Gericht in Prag hat die Freilassung eines syrisch-kurdischen Spitzenpolitikers aus tschechischer Haft verfügt.

Man habe keinen Grund gefunden, den 67-jährigen Saleh Muslim weiter festzuhalten, sagte eine Justizusprecherin. Muslim war am Samstag auf Grundlage eines von der Türkei erwirkten Interpol-Haftbefehls in Gewahrsam genommen worden. Ankara wirft Muslim Volksverhetzung vor. Er war früher Ko-Vorsitzender der syrischen Partei PYD, die in der Türkei als Terrororganisation eingestuft wird.



Der türkische Außenminister Cavusoglu bezeichnete die Gerichtsentscheidung als Skandal. Der stellvertretende Ministerpräsident Bodzag sagte, die Verfügung komme einer Unterstützung für terroristische Gruppen gleich.

Diese Nachricht wurde am 27.02.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.