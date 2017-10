Bei der Parlamentswahl in Tschechien deutet sich ein Sieg der populistischen ANO-Partei des Milliardärs Babis an.

Ersten Auszählungsergebnissen zufolge liegt sie mit etwa 30 Prozent weit vorn. Die Wahllokale hatten am Nachmittag geschlossen. Die rund 8,4 Millionen Wahlberechtigten konnten gestern und heute ihre Stimme abgeben.



Babis' ANO-Partei war auch in den Umfragen der Favorit. Der 63-Jährige ist gegen einen Beitritt zur Euro-Zone und lehnt das System zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU ab. Gegen Babis wird wegen des Verdachts auf Subventionsbetrug ermittelt.