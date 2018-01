Der neue tschechische Ministerpräsident Babis hat im Parlament die Vertrauensfrage gestellt.

Er verteidigte vor dem Abgeordnetenhaus in Prag seine Entscheidung, ein Minderheitskabinett ohne Partner zu bilden. Es gelte, keine Zeit zu verlieren und zu arbeiten. Mit der Abstimmung wird erst für den Abend gerechnet. Beobachter gehen davon aus, dass Babis im ersten Anlauf scheitert, aber kommissarisch weiter an der Macht bleibt. Keine der übrigen acht Parteien will die Alleinregierung der ANO-Bewegung unterstützen. Gegen Babis wird wegen des Verdachts auf

Betrug bei EU-Subventionen ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 10.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.