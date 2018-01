In Tschechien wird heute die zweitägige Präsidentenwahl fortgesetzt.

Die Wahllokale öffnen von 8 bis 14 Uhr. Bis gestern Abend hatten fast 40 Prozent der knapp 8,4 Millionen Wahlberechtigten ihre Stimme abgegeben. Als Favorit gilt Amtsinhaber Zeman. Er trifft auf acht Herausforderer. Mit ersten Ergebnissen wird bis zum Abend gerechnet. Eine Stichwahl in zwei Wochen gilt als wahrscheinlich.



In Zemans Wahllokal nahm die Polizei eine junge Aktivistin der in der Ukraine gegründeten feministischen Gruppierung Femen fest. Sie stürmte mit nacktem Oberkörper auf den 73-Jährigen zu und rief die Worte "Zeman - Putins Schlampe", eine Anspielung auf die Nähe des Politikers zu Russland. Zeman ist auch wegen fremdenfeindlichen und nationalistischen Äußerungen umstritten.

