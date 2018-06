Tschechiens Ministerpräsident Babis kann einen neuen Anlauf zur Regierungsbildung nehmen.

In einem Referendum stimmten die Sozialdemokraten mehrheitlich dafür, eine Minderheitsregierung mit der Partei des populistischen Regierungschefs einzugehen. Babis zeigte sich am Abend in Prag zufrieden mit dem Ausgang der Abstimmung. Er kündigte an, dem tschechischen Präsidenten Zeman am Sonntag einen Vorschlag für das Kabinett zu machen. Der erste Versuch von Babis, eine Regierung auf die Beine zu stellen, war im Januar bei einer Vertrauensabstimmung im Parlament gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.