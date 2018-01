Auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Lety in Tschechien entsteht nach langen Auseinandersetzungen eine Gedenkstätte. Ein Schweinemastbetrieb verlässt das Grundstück.

Die Europäische Antirassistische Bewegung teilte mit, dass eine entsprechende Vereinbarung in Prag unterschrieben wurde. Gemeinsam mit dem Museum für Roma-Kultur werde nun ein Gedenkort eingerichtet. Zuvor hatte die tschechische Regierung den Mastbetrieb für umgerechnet 18 Millionen Euro gekauft.



In Lety waren zwischen August 1942 und Mai 1943 etwa 1.300 Sinti und Roma interniert. Die meisten von ihnen wurden nach Auschwitz-Birkenau deportiert und ermordet. Schätzungen gehen davon aus, dass in der Zeit des Nationalsozialismus rund 90 Prozent der tschechischen Roma getötet wurden.

