In Tschechien haben tausende Menschen gegen den Kommunismus demonstriert.

Die Demonstrationen fanden am Abend in Prag und elf weiteren Städten statt. Anlass war, dass ein kommunistischer Abgeordneter in einem Ausschuss jetzt für die Kontrolle der Sicherheitskräfte zuständig ist. Er soll vor der Wende 1989 als Bereitschaftspolizist daran beteiligt gewesen sein, eine Demonstration gegen die kommunistische Regierung brutal niederzuschlagen.

