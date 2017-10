Aus der Parlamentswahl in Tschechien ist die ANO-Partei des umstrittenen Milliardärs und Unternehmers Andrej Babis als Siegerin hervorgegangen.

Nach Auszählung fast aller Wahlbezirke kommt sie auf gut 30 Prozent der Stimmen. Die bisher regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Sobotka fielen auf gut sieben Prozent ab. Babis erklärte am Abend in Prag, sein Ziel sei eine schnelle Regierungsbildung. Er habe bereits die Vorsitzenden aller Parteien zu Gesprächen eingeladen. Babis betonte, seine Bewegung ANO sei keine Gefahr für die Demokratie in Tschechien. Auch lehne er die EU-Mitgliedschaft nicht ab, wolle aber in Brüssel für tschechische Interessen kämpfen. Kritisch äußerte sich Babis erneut über die europäische Flüchtlingspolitik.