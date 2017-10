Aus der Parlamentswahl in Tschechien ist die ANO-Partei des umstrittenen Milliardärs und Unternehmers Andrej Babis als Siegerin hervorgegangen.

Nach dem vorläufigen Endergebnis kommt sie auf 29,6 Prozent der Stimmen und liegt damit weit vor den übrigen Parteien. Die bisher regierenden Sozialdemokraten von Ministerpräsident Sobotka fielen auf gut sieben Prozent ab. Die Wahlbeteiligung lag bei rund 60 Prozent.



Babis erklärte am Abend in Prag, seine Bewegung ANO sei keine Gefahr für die Demokratie in Tschechien. Auch lehne er die EU-Mitgliedschaft nicht ab, wolle aber in Brüssel für tschechische Interessen kämpfen. Kritisch äußerte sich Babis erneut über die europäische Flüchtlingspolitik.