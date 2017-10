Der als Sieger aus der Parlamentswahl in Tschechien hervorgegangene Chef der ANO-Partei, Babis, plant eine rasche Regierungsbildung.

Für heute sind bereits erste informelle Treffen mit der kommunistischen KSCM und der Bürgermeisterpartei geplant, die auf knapp 8 und gut 5 Prozent Stimmenanteil kamen. Babis ist auf mindestens zwei kleinere Partner angewiesen. Er kündigte bereits an, dass er in der EU für eine restriktivere Zuwanderungspolitik werben will.

Neben Staaten wie der Slowakei, Polen und Ungarn brauche er weitere Verbündete, wie etwa den österreichischen Wahlsieger Kurz, der mit Blick auf die Zuwanderungspolitik die gleiche Haltung einnehme. Auch Slowenien und Kroatien nannte Babis als mögliche Verbündete.