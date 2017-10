Der als Sieger aus der Parlamentswahl in Tschechien hervorgegangene Chef der ANO-Partei, Babis, will in der EU für eine restriktivere Zuwanderungspolitik werben.

Er sagte, er werde sich bei anderen Mitgliedsländern um Unterstützung für seinen, so Babis wörtlich, Kampf gegen Zuwanderung einsetzen. Er will sich dabei nicht auf eine Zusammenarbeit mit der Slowakei, Polen und Ungarn beschränken, die ohnehin eine strikte Anti-Zuwanderungspolitik verbindet. Man brauche weitere Verbündete, wie etwa den österreichischen Wahlsieger Kurz, der mit Blick auf die Zuwanderungspolitik die gleiche Haltung einnehme. Auch Slowenien und Kroatien nannte Babis als mögliche Verbündete.