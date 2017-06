Tschechiens Lichtverschmutzungsgesetz Dunkle Nächte per Gesetz

Vor 15 Jahren wurden die Nächte in der Tschechischen Republik wieder etwas dunkler. Das weltweit erste nationale Gesetz gegen Lichtverschmutzung trat in Kraft. Damit waren unsere Nachbarn Vorreiter, wenn es darum ging, Energie zu sparen und dafür zu sorgen, dass wieder mehr Sterne am Himmel zu sehen sind.

Von Dirk Lorenzen