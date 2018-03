Der tschechische Ministerpräsident Babis macht sich für eine Lösung der Migrationskrise außerhalb Europas stark.

Das Türkei-Abkommen sei gut gewesen, sagte er der Zeitung "Die Welt". Jetzt brauche man eine Lösung für den Weg über Italien nach Europa. Zudem müsse man den Menschen in Syrien und anderswo direkt vor Ort helfen. Es dürfe nicht wieder dazu kommen, dass sein Land in der EU überstimmt werde wie in der Flüchtlingsfrage, meinte Babis mit Blick auf Populisten in seinem Land, die einen EU-Austritt Tschechiens anstreben.

