In der autonomen russischen Republik Tschetschenien sind laut einem Medienbericht mehr als 100 homosexuelle Männer festgenommen und teils schwer misshandelt worden.

Die russische Online-Zeitung "Nowaya Gaseta" berichtet, dass die Männer - Zitat - in Zusammenhang mit ihrer nichttraditionellen sexuellen Orientierung festgenommen worden seien - die offizielle Umschreibung von Homosexualität. Mindestens drei von ihnen sind demnach tot, viele weitere verletzt. Einige seien "aus Mangel an Beweisen" freigelassen worden und außer Landes geflüchtet.



Tschetschenien wird von Präsident Kadyrow autokratisch regiert, ihm werden schwere Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Homosexualität wird in der islamisch geprägten Republik nicht geduldet.