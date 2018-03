In der Türkei sind weitere 25 Journalisten zu Haftstrafen verurteilt worden.

23 von ihnen wurden in Istanbul wegen Mitgliedschaft in einer bewaffneten Terrorgruppe verurteilt, die beiden anderen wegen Unterstützung einer Terrororganisation. Die Medienmitarbeiter sollen die Bewegung des islamistischen Predigers Gülen unterstützt haben, der von der türkischen Regierung als Drahtzieher hinter dem Putschversuch 2016 angesehen wird. Das Strafmaß betrug zwischen zwei und siebeneinhalb Jahren Haft. - Heute wird ein anderer Prozess, in dem 18 Mitarbeiter der oppositionellen Zeitung "Cumhuriyet" angeklagt sind, fortgesetzt. Das Verfahren wird international als Verstoß gegen die Pressefreiheit kritisiert.

Diese Nachricht wurde am 09.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.