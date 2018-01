In der Türkei sind mehr als 300 Menschen festgenommen worden, die in sozialen Medien Kritik an der Militäroffensive des Landes im Nordwesten Syriens geäußert haben.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu unter Berufung auf Innenminister Soylu berichtet, wird ihnen Terrorpropaganda

vorgeworfen.



Die Polizei war bereits in der vergangenen Woche gegen Kritiker des Militäreinsatzes vorgegangen. Unter anderem wurden Ermittlungen gegen zwei Abgeordnete der pro-kurdischen Partei HDP eingeleitet. Die türkische Offensive zielt auf die Kurdenmiliz YPG, die von der Regierung in Ankara als Terror-Organisation gesehen wird.

Diese Nachricht wurde am 29.01.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.