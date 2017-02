Türkei 330 Verdächtige wegen Putschversuchs vor Gericht

Die Flagge der Türkei (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

In der türkischen Hauptstadt Ankara hat der bislang größte Prozess gegen mutmaßliche Beteiligte des Putschversuchs vom Juli vergangenen Jahres begonnen.

Für diesen Zweck wurde eigens ein Saal auf dem Gelände einer Haftanstalt gebaut. Den rund 330 Angeklagten werden Verschwörung und der versuchte Sturz von Präsident Erdogan zur Last gelegt. Die Staatsanwaltschaft fordert für die Beschuldigten lebenslange Haft unter erschwerten Bedingungen. Die Regierung in Ankara macht für den gescheiterten Putsch die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Gülen verantwortlich.