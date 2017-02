Türkei 330 Verdächtige wegen Putschversuchs vor Gericht

Die Flagge der Türkei (picture alliance / dpa / Jens Kalaene)

In der türkischen Hauptstadt Ankara hat der bislang größte Prozess gegen mutmaßliche Beteiligte des Putschversuchs vom Juli vergangenen Jahres begonnen.

Für diesen Zweck wurde eigens ein Gerichtssaal auf dem Gelände einer Haftanstalt gebaut. Den rund 330 Angeklagten wird vorgeworfen, in der Putschnacht Menschen getötet und als Teil einer Terrororganisation versucht zu haben, Präsident Erdogan zu stürzen. Zu Beginn des Verfahrens sagten mehrere Beschuldigte aus, sie seien von Vorgesetzten irregeführt und für den Putsch instrumentalisiert worden. Sie hätten Munition und den Befehl zum Ausrücken erhalten, mit der Erklärung, es habe einen Terroranschlag gegeben. Den Angeklagten drohen lebenslange Haftstrafen. Die Regierung in Ankara macht für den Putschversuch die Bewegung des in den USA lebenden Predigers Gülen verantwortlich.