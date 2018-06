Beim Wahlkampf in der Türkei sind bei einem gewaltsamen Zusammenstoß vier Menschen getötet worden.

Acht weitere wurden verletzt. Der Vorfall ereignete sich beim Besuch eines Vertreters der Regierungspartei AKP in der Stadt Suruc im Südwesten des Landes. Die Berichte über den Hergang sind widersprüchlich. Ministerpräsident Yildirim machte die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK für den Vorfall verantwortlich. Regierungskritische Medien berichten dagegen, AKP-Anhänger hätten nach einem Streit mit Oppositionellen das Feuer eröffnet.



In der Türkei werden am 24. Juni der Präsident und ein neues Parlament gewählt.

Diese Nachricht wurde am 15.06.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.