44 Nobelpreisträger haben sich in einem offenen Brief an den türkischen Präsidenten Erdogan gewandt.

Darin fordern sie die Rückkehr zur Rechtsstaatlichkeit und die Freilassung kritischer Journalisten. "Wir rufen zur Aufhebung des Ausnahmezustands auf und zur uneingeschränkten Rede-und Meinungsfreiheit", heißt es in dem Schreiben, das von der Nichtregierungsorganisation P24 verbreitet wurde.



Unterzeichnet haben unter anderem die Literaturnobelpreisträgerinnen Herta Müller aus Deutschland und Elfriede Jelinek aus Österreich.



Nach Angaben von P24 sind derzeit mehr als 150 Journalisten in der Türkei inhaftiert. Zahlreiche Medien wurden seit dem Putschversuch von 2016 geschlossen, viele Webseiten sind blockiert.

Diese Nachricht wurde am 01.03.2018 im Programm Deutschlandfunk gesendet.