In der Türkei ist mit zahlreichen Veranstaltungen an den Putschversuch vor einem Jahr erinnert worden.

Die Parlamentsabgeordneten kamen in Ankara zu einer Sondersitzung zusammen. Tausende Bürger beteiligten sich an Umzügen für die nationale Einheit. Am 15. Juli 2016 hatten Soldaten versucht, die Regierung und Präsident Erdogan zu stürzen. Sie setzten Panzer, Kampfflugzeuge und Hubschrauber ein. Die Putschisten griffen das Parlament und andere Orte an. Der Umsturz wurde niedergeschlagen.



Die türkische Regierung macht die Bewegung des im US-Exil lebenden Geistlichen Gülen für den Putschversuch verantwortlich. Dieser weist die Vorwürfe von sich. Allein in den vergangenen Tagen wurden wieder 7.000 angebliche Anhänger Gülens aus dem Staatsdienst entlassen.