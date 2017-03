Kanzleramtschef Altmaier hat sich gegen Auftrittsverbote für türkische Politiker in Deutschland ausgesprochen.

Er sagte im ARD-Fernsehen, die Bundesregierung sollte nicht den Zensor darüber spielen, wer in Deutschland reden dürfe und wer nicht. Altmaier kündigte an, dass Bundeskanzlerin Merkel, Außenminister Gabriel und er selbst dafür sorgen werden, dass die Bedeutung der jüngsten Vorgänge bei der Regierung in Ankara klar zum Ausdruck gebracht werde. Zwischen Deutschland und der Türkei gibt es Verstimmungen, weil Auftritte türkischer Minister in der Bundesrepublik untersagt worden sind. Der Streit eskalierte am Wochenende, als Präsident Erdogan deshalb von "Nazi-Methoden" sprach. Altmaier kritisierte diesen Vorwurf als absolut inakzeptabel.