Knapp zwei Wochen nach ihrer Festnahme hat die türkische Staatsanwaltschaft in Istanbul Untersuchungshaft für zehn Menschenrechtler gefordert.

Darunter sind neben der Türkei-Direktorin von Amnesty International, Eser, auch ein Deutscher und ein Schwede. Die Anklagebehörde wirft den Betroffenen vor, eine Terrororganisation unterstützt zu haben, ohne deren Mitglied zu sein. Unklar ist, um welche Terrororganisation es sich handeln soll. Eine Entscheidung des Haftrichters wird schon bald erwartet. Untersuchungshaft kann in der Türkei bis zu fünf Jahre andauern. - Bereits im Juni war der Vorstandssprecher von Amnesty in der Türkei, Kilic, in Untersuchungshaft genommen worden. Ihm werden Verbindungen zur Gülen-Bewegung vorgeworfen.